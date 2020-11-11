依據衛福部統計近5年資料顯示，高雄市自2015年起兒少保護案件責任通報人員比例均以教育人員為最高，約占近3成5，其次為社政人員、警政人員與醫事人員為前四名，其中醫事人員通報比例約佔1成。

高雄市政府社會局表示，2019年1月到6月的兒少保護通報2709件(六都第二)，其中教育人員通報最多，佔37.17％；另外，以去年統計資料顯示有37％是重複通報，亦即同一案有二類以上責任人員同時通報，顯示高市網絡人員相當重視兒少保護案件，實際通報為5576件，其中3成確認為兒虐案。

為守護兒少安全，提早協助家庭照顧，責任通報人員依兒少的情況進行通報，並非嚴重兒虐才被通報，而是擴大防護網，後續經社工調查評估後，提供必要的協助。

社會局指出，醫護人員是守護兒少安全第一線，對於可能任何狀況，例如誤食、跌落或撞傷等意外事件皆提高警覺通報兒少保護，讓社工及早介入並確認兒少居家安全及照顧情形，適時提供協助，因此醫事人員通報屬於疏忽意外兒少保護案件為最多，凸顯高市醫事人員對兒少安全重視與及早預防之理念。

幼兒園老師說，孩子來上學，若是老師發現不明傷勢，或是孩子自行說出家庭情況，都會第一時間了解狀況隨即通報，再由社工人員進行查訪。就有被通報過的家長說，當下孩子受傷送到醫院，反被醫護人員通報疑似兒虐，雖然當下情緒的確會不好；孩子在晚上受傷送醫，隔天上午就立刻接到社工來電要家訪看情況，才確認不是兒虐案件。家長說，事後也覺得通報系統很好，社工效率也快，的確可以快速且確實的保護孩子。

高雄市社會局家防中心主任李慧玲呼籲，若發現疑似兒虐或疏忽照顧情事，可善用社區鄰里資源，例如里長、社區巡守隊，或撥打緊急救援電話110、保護專線113請求協助並即時救援。若生活遭遇重大危難或變故時，可洽高雄市社會福利諮詢專線07-3344885、衛生福利部1957社會福利諮詢專線或撥1999高雄萬事通。

另家庭成員間溝通相處及親子教養問題，可洽高雄市親職教育諮詢專線：07-3878970，你我都是捍衛社會安全網的關鍵人，讓我們一同攜手為社區築起安全防護網，防暴守護不止步！

(中時 )