如何有效培養孩童閱讀習慣？信誼基金會體驗長廖瑞文表示，玩出屬於自己的遊戲體驗。圖為信誼基金會在台中舉辦的「Very Eric Carle艾瑞．卡爾好好五重奏」展，現場親子互動學習。（信誼基金會提供／陳淑芬台中傳真）

如何有效培養孩童閱讀習慣？信誼基金會體驗長廖瑞文11日表示，要讓小朋友在故事裡最愛的角色走出來，透過裝置、展覽與圖畫書連結，玩出屬於自己的遊戲體驗，不僅讓孩童在遊戲中愛上閱讀，在遊戲後才會主動與更多圖畫書成為好朋友。

由信誼基金會策展的「Very Eric Carle艾瑞．卡爾好好五重奏」親子互動展，移師到台中，在台中新光三越中港店自11月5日展至29日，日前並邀請大里非營利幼兒園小朋友和台中圖書館志工到場體驗，讓孩童們體驗故事立體化的學習經驗，台中開展前，網路預購門票就相當搶手、班訪預約也高達20多場次，迴響熱烈。

策展人信誼基金會體驗長廖瑞文表示，此展以國際童書大師艾瑞．卡爾的《好安靜的蟋蟀》、《好寂寞的螢火蟲》等圖畫書延伸設計，先後巡迴美國12間博物館、吸引上百萬名親子參觀體驗，去年在台北展出、今年11月移師台中，展出規劃設計互動遊戲體驗區和畫展手作區，還可欣賞經典圖畫書的畫作、動手做拼貼。

廖瑞文說，互動展和其他展覽最大的差異在於孩童可透過多元的遊戲，在遊戲中愛上閱讀，更在遊戲後主動和更多圖畫書成為好朋友。

廖瑞文提醒家長指出，透過手動體驗與多媒體展示等多元方式，體會圖畫書的閱讀樂趣，可將圖畫書創作與生活做連結，尤其透過工藝、美術及科技的現代化方式親身體驗，可增加孩童的學習經驗；她並建議家長，透過遊戲手法，讓孩子接觸圖畫書，可大幅提升閱讀興趣和深入學習效果。

(中時 )