高雄鼓山區中山國小在今年初設置一座2層樓高的溜滑梯，每節下課學生們大排長龍搶著體驗高速滑下的快感，但教室距離較遠的學生往往來不及體驗，上課鐘響就已經響起，因此校方另外又打造一座全國最高的校內3層樓螺旋溜滑梯，11日在學生的歡笑聲中正式啟用。

新落成的3層樓溜滑梯斥資70萬元，螺旋滑梯總長20公尺，學生們可以從離地9公尺高處，一滑而下，在藍、白、透明相間的滑梯享受高速快感，校方希望藉由滑梯，讓每位學生們在國小階段擁有快樂童年，滑梯啟用後學生們一個個爬上樓再溜下，玩得不亦樂乎。

高雄鼓山區中山國小為學生們打造一座全國最高的校內3層樓螺旋溜滑梯，11日在學生的歡笑聲中正式啟用。（洪浩軒攝）

高雄鼓山區中山國小為學生們打造一座全國最高的校內3層樓螺旋溜滑梯，11日在學生的歡笑聲中正式啟用。（洪浩軒攝）

校方會創建此座滑梯原因說來有趣，今年初中山國小2層樓滑梯落成，便成為學生們下課最愛的去處，但當時二年級學生王飛因為教室與滑梯不同棟，每次下課大老遠跑過去都已經大排長龍，還沒輪到她就已經上課鐘響，因此她鼓起勇氣向龍水里里長初學齡「陳情」，才促成這座3層樓的全國校內最高滑梯。

初學齡表示，某天上午他在校門口擔任交通志工時，王飛拉著他的褲管眼眶泛淚向她哭訴說，她們也想要一座溜滑梯，她每節下課都去排隊，每次都還沒溜到就上課了，她真的好想玩溜滑梯，因此他向學校開始討論規畫打造新滑梯，看到每位學生們滑下時充滿歡樂的幸福笑容，讓他也想起自己快樂的童年。

高雄鼓山區中山國小為學生們打造一座全國最高的校內3層樓螺旋溜滑梯，11日在學生的歡笑聲中正式啟用。（洪浩軒攝）

高雄鼓山區中山國小為學生們打造一座全國最高的校內3層樓螺旋溜滑梯，11日在學生的歡笑聲中正式啟用。（洪浩軒攝）

中山國小校長蕭木川表示，他自己也親自上陣體驗全國最高滑梯溜下的快感，與前一座2層樓高滑梯相比刺激許多，雖然是最高滑梯，但都有通過國家遊樂器材的安全規範，在滑梯尾端也用使用特殊材質達到止滑效果，安全上絕對沒問題。

(中時 )