鮮活-KY(1256)第3季合併營收新台幣14.33億元、營業利益5.05億元、稅後淨利3.93億元，分別較去年同期成長29.35％、88.53％及110.68％，EPS11.62元，創單季新高表現。前3季合併營收27.08億元、營業利益7.93億元、稅後淨利6.16億元，EPS18.23元，已超越去年全年。

鮮活表示，公司憑藉研發優勢，針對果粒類新產品，從產品的風味、形狀與顏色等，開發出系列性商品，且深受消費市場喜愛，並伴隨重視新鮮健康元素與口感的新式茶飲市場發展趨勢，進一步推升第3季毛利率衝上48.90％新高水準，較去年同期增加9.34個百分點，前3季毛利率表現亦達45.86％。

鮮活前3季毛利率創同期新高，因此帶動公司前3季營業利益7.93億元、稅後淨利6.16億元，分別較去年同期成長25.37％與33.24％，EPS達18.23元，前三季獲利表現超越去年全年；考量夏天旺季期間新品供不應求下，鮮活昆山廠整體產能已擴增一萬噸，達6.5萬噸/年。

展望今年全年度，鮮活持續拓展新客戶，並投入新產品開發，期望能進一步強化市場滲透率，營運表現可望維持穩健發展。

(時報資訊)