鄉林建設(5531)今日召開董事會討論通過斥資5.1億元購入彰化縣員林市新生路惠農段土地案，基地面積1460坪，位於員林市商業最繁榮的核心蛋黃區，緊鄰員林車站與員林基督教醫院，周邊生活機能完善，這是鄉林首度跨區到台中以南地區推案，將規劃22樓的高層大樓、中小坪數的南彰化輕豪宅產品，總戶數約240戶，預計明年Q2推出，總銷約為21億元。

鄉林集團董事長賴正鎰說，鄉林集團成立40年來，從台中都會區扎根，漸漸往北部的雙北市延伸，這一次選定到彰南都心的員林蛋黃區推案，最主要是看好當地的企業主購買力。加上有不少喜歡鄉林品牌的住戶都來自彰化，他們喜歡鄉林社區的設計美學與涵碧服務，一直推薦鄉林能到彰化推案。在看好大台中房市外溢效應及中彰生活圈擴大，加上員林鐵路高架後帶動的房市榮景，千萬豪宅比比皆是，所以加速到員林推案的腳步。

鄉林不動產研究室指出，員林是中部傳產企業主居住最密集的地方，有大葉大學、明道大學、中州科技大學、員林農工、員林家商、員林高中、崇實高工及大慶商工等大專高中職學校，甚至消費範圍輻射到溪湖、永靖、田尾、北斗、社頭與田中等地，儼然成為南彰化的消費重鎮，知名品牌商店幾乎到齊，堪稱是全國消費人口密度最高的「縣轄市」。

因為人口與消費的紅利高，這二年更吸引了北部的長虹、寶佳，以及中部的坤悅、允將、昌祐及澄石等知名建商到員林插旗布局，新大樓建案平均房價每坪在24至28萬元；甚至也有3字頭的建案，房價直追彰化市和台中市，挾著富人聚落的龐大消費力，被形容未來發展性是「超彰（彰化）趕中（台中）」。

(時報資訊)