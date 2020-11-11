臻鼎-KY(4958)董事長沈慶芳表示，由於大陸淮安、深圳及秦皇島廠區均已無擴產空間，公司日前再取得淮安第三園區土地，預計今年底動土興建，明年因有Mini LED等許多新產品開始出貨，各產品都會成長，明年是很好的一年。

沈慶芳表示，臻鼎-KY從軟板起家，之後將產品線逐步拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，4年前我開始規劃發展藍圖，看那邊弱就補強那邊，致力提供客戶一站式購足(One ZDT)的多元產品服務，為客戶創造全方位解決方案，目前SLP無論是良率或營收都是全球第一大，HDI在2019年已進步到第七名，高階軟板LCP早就在做，現在量很大，IC載板因只有一個廠亦處於滿載，營收貢獻相對有限，至於Mini LED產品已經就緒，可望對明年營收貢獻很大。

臻鼎-KY於今年11月4日正式增資換股合併先豐通訊，成為臻鼎-KY持股100%子公司，沈慶芳表示，今年是臻鼎-KY併購元年，先豐在汽車ADAS及基地台技術很好，可以強化臻鼎-KY在車用及高頻領域技術競爭力，但先豐多年未擴產，台灣工廠老舊，致使客戶產品開發要量產時客戶就跑了，而臻鼎-KY無論是人才或製造，正好可以補先豐的不足，目前公司已全面介入先豐進行調整，希望明年開始會有好的結果。

隨著產品線擴大，臻鼎-KY大陸淮安、深圳及秦皇島三大廠區已無建新廠房空間，臻鼎-KY在7月3日取得淮安第三園區21公頃土地，預計今年底動工，未來第三園區將以生產高階HDI、M-SAP及Anylayer為主；由於秦皇島廠區IC載板廠產能已滿，臻鼎-KY計畫在深圳第二廠區附近再增建一座IC載板廠；至於印度廠目前是試產階段如期進行，並進行客戶認證中，預計明年第1季加入生產階段，未來將以軟板後段模組為主。

受到主要客戶主要產品延後等因素影響，臻鼎-KY第3季合併營收320.76億元，季增21.09%，營業毛利為62.04億元，季增32.37%，單季合併毛利率19.34%，季增1.65個百分點，營業淨利為30.15億元，季增65.3%，稅後盈餘為16.3億元，季增27.84%，單季每股盈餘為1.81元，累計前3季合併營收為760.79億元，營業毛利為139.78億元，合併毛利率為18.37%，年減2.22個百分點，營業淨利為60.55億元，年減22.65%，稅後盈餘為37.76億元，年減24.56%，每股盈餘為4.19元。

沈慶芳表示，由於主要客戶主要產品延後上市、折舊費用增加、美元貶值，致使第3季及前3季獲利較去年同期下滑，但是延後不代表不好，10月是第4季營運最低點，第4季業績可望創下單季歷史新高，全年業績可望優於去年。

(時報資訊)