◎春節出遊孝親專案 北部飯店最多補助4500元

安心旅遊國旅補助10月底結束，交通部擬從12月至明年1月推出冬季平日團遊獎勵專案，2月8日至13日則推出春節疏運孝親專案。據悉，孝親專案對象為55歲以上國民，入住北北基桃竹地區旅館，每房可補助1500元，每人可用3次，一次最高可使用4500元。

◎台灣虎航大位伺候 機上可點鹹酥雞

台灣虎航今日發表機上新品，宣布將推出全新加大版座位「虎大位（tiger plus）」，以及與台灣鹽酥雞合推的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，讓旅客在空中享受更舒適的座位選項，還能夠在3萬英呎品嘗最正宗的台味鹽酥雞。

◎手臂發麻疼痛無法活動 竟是「急性手中風」

四肢也可能中風！花蓮一名79歲李姓阿嬤突然感到左手臂刺痛發麻，原先不以為然，但疼痛感越漸強烈，甚至痛到想哭，加上手臂毫無血色，無法自主活動，媳婦見狀趕緊送往門諾醫院，檢查確診為少見的「急性手中風」，且再拖下去可能面臨截肢風險；李婦開刀處理，恢復良好，如今能正常生活。

◎分娩顧嬰體驗 情侶試孕正夯

試婚不稀奇，試孕正夯！蘆竹區「紫莉幸孕莊園」主打「孕的體驗」，不但有分娩體驗以微電波讓準爸爸體驗生產的痛，還有電子娃娃讓新手爸媽熟悉嬰兒哭的原因，不但吸引夫妻報名，更讓不少情侶趨之若鶩，甚至有男友體驗完當場下跪求婚，每月平均有100組來嘗試。

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(中時新聞網)