民進黨派系「正國會」近期為「邁向國家正常化」提出修憲案，今日綠委陳亭妃、陳歐珀、莊競程、陳秀寶等人於立院召開公聽會表示，未來5G化後，面臨的將是全面數位戰爭，希望可以修法將資安提高至憲法層級。

立法院在今年9月14日成立修憲委員會，陳亭妃等正國會立委，於9月30日以邁向國家正常化為由，提案增修憲法部分條文，並達58位立委過半連署，其方向大致分為國家發展、領土應為效法效力之所及、制度廢省、發展資通科技防範境外敵對勢力等等。

今日除陳亭妃等綠委外，包括行政院政務委員羅秉成、內政部次長陳宗彥、NCC委員孫雅麗等人皆到場出席與會。

孫雅麗表示，今天是以台大教授身分回應，有關數位力是保障國家經濟的重要能量，在5G時代下，影響不只是個人，包含國家、企業、產業，也是驅動轉型的關鍵，屆時在大數據下，對產業會帶來重大改變。

孫雅麗指出，5G將是邁向數位時代的繁榮國家發展的重點，所有產業將發展自動化、智能化，未來將以服務、創新為導向，將是第4代工業革命，也是國家發展的基盤。未來每個人在網路上都有一個分身，若被駭入，將影響到真實世界的身分，資安將影響國家、個人、人民安居樂業。

陳亭妃表示，提升數位國力，是當前亟需努力的重要指標，自己所提的修憲案中，資安及國安也是重中之重，今日各方所提意見，未來會繼續推動，希望透過保障基礎建設安全，能夠保障資安，也希望將相關概念入憲，確保未來國家安全。

(中時 )