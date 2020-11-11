美國大選落幕後，現任總統川普拒不認輸，拜登的政權交接程序也無法正式啟動。不過，拜登團隊已於當地時間10日宣布了１份長達500人的過渡團隊名單，表示交接工作已經開始，就算他們被美國政府聯邦總務署（General Services Administration）「擋在門外」，也「絲毫不會影響我們做事的動力」。

美媒10日報導，拜登陣營的政權過渡網站公布了其「機構評估團隊」（ART）的長串名單，這是迄今為止對拜登政府人事安排「最全面的檢視」。這份近500人的名單中，列舉負責財政部、國防部、司法部到美國郵政總局（USPS）、國家安全委員會、航太總署（NASA）等機構的交接工作成員，包括前任官員、學者以及企業、智庫、非政府組織NGO等人士。

其中，歐巴馬在2008年金融危機後為加強金融監管成立的消費者金融保護局（CFPB），由英格利希掌管交接。負責美聯儲、銀行與證券監管部分的根斯勒，曾在歐巴馬時期擔任美國商品期貨交易委員會主席。此外，勞工部交接小組的納亞克，也在歐巴馬時期擔任過勞工部副幕僚長。參議員華倫的助理里德，則負責衛生與公共服務部的交接。

按照慣例，過渡團隊的任務是收集並評估內閣15個部級單位與其他聯邦機的預算、人事資訊、相關規章和手頭工作，為組建新班底做好準備。未來團隊成員對各機構官員的提名有很大的發言權，自己也可能進入負責機構任職。

值得一提的是，拜豋的這份名單非常「政治正確」，成員一半以上為女性，40％以上為非白人族裔，還囊括不少前歐巴馬政府官員，這也在一定程度上預示了拜登新政府的人事任命和政策方向。

不過到目前為止，拜登的過渡團隊依然「有名無實」，因為聯邦總務署（GSA）還沒承認拜登在大選中獲勝，拒絕啟動總統權力交接程序。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，川普意在利用GSA來阻撓拜登開展交接，拜登陣營此時發布名單是則是為了「展示自信」，顯示他們的工作按部就班、不受干擾。

此外，GSA也扣留了過渡團隊超過600萬美元的活動經費，因此名單上的所有人都被標注為「志願者」，暫時都只能「無薪工作」。

拜登10日公開表示，不擔心需要花費多久時間確認大選結果。他抨擊川普拒絕認輸非常「丟臉」，拒絕啟動權力交接也「絲毫不會改變我們做事情的動力」，團隊事實上已經開始交接工作，「我們正順利進行…沒有任何事情能阻止這一切」。拜登還說，相信共和黨會與自己合作。

(中時 )