二仁溪流域水質大幅改善，溪畔近日還出現5頭乳牛，吸引民眾目光。（曹婷婷攝）

2020根與芽動物嘉年華，今年以以二仁溪流域生態議題為主題，結合二仁溪流域經過的龍崎、關廟、歸仁、仁德、東區和南區６個區公所合辦，21日下午1點至4點將安排動物好鄰居生態闖關、在地農特產銷售、好夯綠生活體驗、巴克禮博士特展及舞台音樂表演，以水域展開地方創生，共創二仁溪之美。

二仁溪甩開「黑龍江」汙名，重現生機，二行里長吳忠慶近來更在溪畔放養5頭乳牛，吸引大人小孩親近；由國際珍古德協會發起「根與芽動物嘉年華」更是連續6年在地生根，喚起各界珍視環境，今年以「二仁溪流新希望」為主軸，結合6個區公所跨域共創綠色地圖，21日號召千人站出來為環境發聲。

長榮大學珍古德生態中心9月起走進國高中小學推廣二仁溪生態、二仁溪生物環保藝術創作等，指導學生進行生態藝術及資源回收物創作、認識河川生態、生物特色等，最後從日常生活廢棄物完成動物創作。

二仁溪流域沿線的龍崎、關廟、歸仁、仁德、東區及南區6個區公所也組成跨區聯盟，以音樂、歷史文化、在地產業等元素，規畫相關市集及藝文展演，21日下午1至4點將在仁德二層行清王宮廟前及舊公路橋河堤路登場，讓民眾更熟悉二仁溪、體驗綠色生活。

長榮大學環境教育國際實驗學院院長洪慶宜說，二仁溪維護不能單靠公部門或團體，儘管二仁溪水質改善不少，但汙染非一蹴可幾，過去欠缺在地關懷，學校帶頭引導在地居民參與，發揮重要性，今年號召二仁溪沿途流經6個區公所，一同沿著水域動線思考在地創生，年底將發表二仁溪綠色生活地圖年曆。

(中時 )