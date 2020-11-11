雙11檔期消費力道強，創業家兄弟（8477）稍早公布雙11戰報指出，今年「1111狂歡購物節」打造「全民大富翁、人人有獎」主題，以多波段操作，狂撒破億價值規模，送出超過千萬折價券，加以整體品牌升級策略奏效，帶動2020年雙11買氣節節高漲，11日零點起即陸續湧入人流，截至11日13點，流量為平日的1.7倍、下單金額亦為平日的2.2倍，顯見雙11搶優惠的概念已深植消費者心中，消費者並會儲備消費力道集中於雙11當天爆發。

生活市集表示，11日早上11:11起開放PlayStation 5（PS5）光碟版及數位版主機限量預購，帶動該小時流量超越2019年同期的1.6倍，11日21:00、23:11將再加碼推出二場PS5限量預購，將開放共計125台PS5光碟版主機、90台PS5數位版主機供搶購。期望以「多重點數大方送」、「多元異業超值好禮」、「多項大獎消費抽」等三大活動主軸應戰，搶攻雙11商機。

2020年雙11是創業家兄弟升級品牌後的第一個消費大檔期，創業家兄弟表示，生活市集於11月11日當天推出7大消費好康回饋，衝刺雙11檔期，也為第四季整體營運表現增溫。

(工商 )