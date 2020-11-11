台美展開經濟對話 中外交部：反對美台官方往來 17:292020/11/11 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）將於20日和台灣展開經濟對話。對此，中國外交部11日回應，中方一貫堅決反對美台官方往來，要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止和台灣進行任何形式的官方往來與接觸，停止提升美台實質關係。 香港信報報導，中國外交部發言人汪文斌強調，美方應慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，以免對中美關係與台海和平穩定造成嚴重損害。任何挾洋自重，妄圖破壞兩岸關係的圖謀和行徑，注定不會得逞。 (工商 ) #美台 #官方往來 #經濟對話 #中國外交部 #美方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美經濟對話 蔡英文：結合彼此優勢進行更廣泛合作 13:212020/11/11 政治 台美經貿互動金額達2.43兆 蘇揆：應多方面加強合作 18:262020/11/11 財經 台歐盟數位經濟對話 12月舉行 04:092020/11/11 金融．稅務 台美經濟對話 王美花：沒受選舉影響 16:052020/11/11 政治 台美經濟對話20日舉行 蔡英文：國際盃不是紙上談兵 10:532020/11/11 政治 對談台美經濟對話 王美花：除了我還有這些人 11:532020/11/11 政治 台美經濟繁榮夥伴對話 民進黨：台美關係正在穩健前行 14:202020/11/11 政治 首屆台美經濟繁榮貿易對話 20日登場 09:172020/11/11 財經 台美經濟對話將登場 蘇揆：可見台美關係愈來愈好 10:562020/11/11 政治 台美關係發展 賴怡忠：不要讓川普的地板變成拜登的天花板 17:212020/11/11 政治 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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