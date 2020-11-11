美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）將於20日和台灣展開經濟對話。對此，中國外交部11日回應，中方一貫堅決反對美台官方往來，要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止和台灣進行任何形式的官方往來與接觸，停止提升美台實質關係。

香港信報報導，中國外交部發言人汪文斌強調，美方應慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，以免對中美關係與台海和平穩定造成嚴重損害。任何挾洋自重，妄圖破壞兩岸關係的圖謀和行徑，注定不會得逞。

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