橘子集團（6180）11日公布第三季營運表現，單季稅後淨利達2.3億元，季增12％，每股盈餘1.31元。展望第四季，橘子推出兩款新遊戲《龍之谷：新世界》、《月光雕刻師》，將有望挹注第四季營運表現。

橘子第三季營業毛利為10.5億元，季增5％；營業利益3.5億元，季增14％。累計2020年前10個月營收91.41億元，年增13.74％，為歷史次高。10月單月營收8.32億元，年增13％。橘子表示，第三季受惠於旗下《天堂M》三款職業優化、《新楓之谷》新職業和15周年活動及其他多款遊戲內容改版，挹注第三季營收較2019年同期增長。第三季營收26.2億元，年增一成、季增3％。

累計今年前三季，橘子營業毛利32.8億元，年增7％，營業利益11.7億元，年增29％，主要是因推銷費用較去年同期減少。前三季累計稅後淨利8.1億元，每股盈餘4.64元。

橘子表示，第三季旗下手遊、端遊皆有不錯表現，《天堂M》舉辦「法師」、「槍手」、「黑妖」等三大職業優化改版，搭配10月推出新職業「狂戰士」活動；《新楓之谷》則有15周年改版與全新角色開放，均吸引玩家持續回流。

展望第四季，橘子與Kakao Games共同營運的《月光雕刻師》10月底已於台港澳雙平台推出，Eyedentity Games經典IP鉅作《龍之谷：新世界》封測亦於11月初開跑，可望維持長線營運能量。

在支付部分，橘子第三季開通7-ELEVEN、環球購物中心、美麗華百樂園、台灣中油等多個高消費頻次通路，累積超過6萬個消費據點。同時，也攜手各通路設計「滿額加碼」、「突襲活動」與「隨機返利」等多種消費回饋方案，提升用戶使用率與活躍度。不過，目前橘子支付仍是虧損狀態，未來將會接上橘子自有平台beanfun!的，作為遊戲點數生活圈的支付工具。

另外，橘子旗下資安子公司果核數位，則因應後疫情市場的雲端與CDN 需求提升，前三季持續耕耘SaaS服務規劃與推廣，提供居家辦公應用服務。展望第四季，果核看好SaaS線上資安風險需求，結盟擅長非入侵式資訊收集分析技術的SecurityScorecard，從企業外部進行大數據分析、威脅情報持續監控等網路資安風險評估，成為新型態解決方案，期望能創造市場績效與好評。

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