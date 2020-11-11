海巡署10日破獲一起大閘蟹走私案，一艘澎湖籍漁船與大陸籍漁船在台灣海峽中線交易逾2000公斤的大閘蟹，澎湖籍漁船在進入台南將軍漁港時遭海巡署11岸巡隊將軍漁港安檢所查獲，初估市價超過500萬元，盧姓船長與船員共5人移送法辦，並將循線追查交貨對象。

據了解，相關單位掌握線報，收到消息，這艘澎湖籍漁船在海上交易後，昨日下午進入台南將軍漁港停泊，11岸巡隊將軍安檢所登船巡查，果然查到整船裝箱的大閘蟹，清點後約有2288公斤，據市值推算超過500萬元，所幸沒有流入市面，杜絕非法走私。

目前涉嫌走私大閘蟹的澎湖籍漁船暫時停靠在將軍漁港安檢所旁碼頭區，由將軍安檢所代管，由船主自行完成漁船消毒；查扣大閘蟹交由農委會動植物防檢局處理，涉案的是盧姓船長、3名澎湖籍船員、1名中國籍船員共5人，由海巡署移送台南檢方偵辦。

南市府漁港所指出，涉嫌走私的船員在台灣海峽交易時，因與大陸船員接觸時有戴口罩且交談未達15分鐘，採自主健康管理14天，由疾管署通報澎湖縣衛生局進行後續人員管控，南市府農業局與海巡署將軍安檢所、南市衛生局掌控防疫措施。

(中時 )