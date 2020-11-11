繼健保費喊調漲，衛福部今天宣布，國民年金保費明年起也要調漲，因為根據國保基金精算結果顯示，餘額不足以支付未來20年保險給付，因此明年1月1日起，保費將依法調整0.5％，由原來的9.0%調整到9.5%，預估有302萬人受影響，調漲後，一般身份國保被保險人每月保費自付額增加55元，一年下來要多付660元。

衛福部社會保險司司長商東福表示，根據國民年金法第十條，為了避免造成衝擊，民國一百年十月開辦第一年保險費率先訂低為6.5%，之後每2年往上調0.5%，目前開辦以來已經調漲5次，明年將是第6次。

不過，若保險基金餘額足以應付未來20年保險給付時，就不會調漲。這次調漲是經國保財務精算結果，目前基金餘額剩3653億元，僅足支付未來保險給付至119年（僅足支應11年），不足支付未來20年保險給付（9262億元），故依上開規定保險費率應調高0.5%，由原來的9%調整為9.5%。而國保費率調整後，國保基金每年保險費收入增加約16.9億元。

商東福指出，國民年金至今年6月當期的被保險人人數有318萬人，其中不受漲費率影響的只有低收入戶及重度身障者約16萬人，因為保費百分之百由政府補助；而中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者每人每月自付保險費將增加27元。

至於影響最大的是一般身份的被保險人，自付6成之下，有多達270萬人每人每月保費增加55元。目前每月共要繳987元來計算，要調漲到1042元。

因為健保也是調漲在即，跟著國保雙漲，民眾擔心負擔增加，但商東福強調，國保開辦費率原本就偏低，調漲都是根據精算，採階梯式往上調，加上為得是沒有公保、勞保的人退休後或死亡喪葬等用途，「這個大家比較能夠接受」，與健保即收即付，調漲是為了明年的醫療服務支付不同，但他也說只要是漲價大家一定都難接受。

(中時 )