基隆市信義區微笑台北社區前四叉路口，行經車量多，下班尖峰時段時常塞車，議員何淑萍日前協助將交通號誌管制放寬，但仍未改善，建議市府，打掉微笑台北前人行道與分隔島，增設左轉道，或在深澳坑路、東光路四岔路口增設台62甲匝道，疏散車潮。

何淑萍表示，孝東路連接深澳坑、深溪路車潮多，但只有2個車道通行，一道左轉至深溪路，一道直行至深澳坑，許多駕駛開往深澳坑迴轉深澳坑路，導致路段不斷塞車，加上周邊社區林立，是多數居住在信義區、中正區市民來往道路，尖峰時段更回堵至培德工家。

何淑萍指出，微笑台北社區興建時有預留人行道，市府也有規畫人行道，而目前孝東路一段是因車道容量不足導致車流回堵，建議市府打掉微笑台北前人行道與分隔島，增設左轉深澳坑路、深溪路車道，或是在深澳坑路、東光路四岔路口增設台62甲匝道，疏解社區車流。

對此，市長林右昌說，要將微笑台北人行道調整為道路經費約5百萬元，若法律規定無窒礙能評估做改善，可以一起努力實行，但增設匝道部分，要進行技術性評估，才能後續討論；交通處長李綱表示，公路總局2019年已明確回覆，因要增設的匝道點離孝東路匝道僅600公尺，不符合規定。

(中時 )