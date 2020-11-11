行動購物車的叫賣聲在永久屋基地傳出，民眾緩緩走出門口，盤點一周必須備妥的日常用品，穿著白袍的醫師與營養師則從旁建議，這樣一條龍式的長照與醫療服務，今年在資源較缺乏的屏北原鄉試辦，讓不少外出不便的獨老受惠最多。

肩負原鄉醫療照顧的瑪家鄉衛生所主任江麗香長期觀察發現，不少慢性病治療無法單靠藥物緩解症狀，還必須搭配飲食與作息才能扭轉病程發展，於是嘗試整合資源，透過行動藥師、到宅沐浴及長照喘息等服務，打造全套身心照顧。

「服務必須以人為本」，江麗香在部落服務時察覺，獨居長輩在鄰近缺乏超商的部落，其實連外出購物都是很大問題，於是媒合民間行動購物車，固定開到家戶門口，藉由長輩挑選日常物資時，加入營養師建議，選購適合家人的日常補給品與食材。

瑪家鄉族人唐文進感謝地說，住家距離最近的商店最少要2、3公里，在交通不便的情況下，能在門前直接採買，不只食物，甚至包括刀具、雜貨，有時候還有衣帽等服飾，直呼「真的揪感心」。

屏縣府衛生局長施丞貴坦言，整合性社區健康照護網絡是今年工作重點，不僅結合長照居服、居家醫療及行動藥師，今年更加入行動營養師，升級版的行動照護團隊，目前正在瑪家、三地門及霧台等屏北原鄉進行服務，未來將擴大服務量能，深入其他偏鄉地區。

屏縣衛生局在資源缺乏的原鄉，配合行動購物車出動，提供長照與醫療一條龍服務。（林和生攝）

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