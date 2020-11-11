由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》於明(12)日將進行開服首次改版，釋出三大全新內容：等級130新地圖【被遺忘的王國之地】、突襲副本新關卡【暴君的神殿】及【暴君的陰森神殿】、新挑戰玩法【野外突襲】；同步開放特別活動「羅薩姆英雄的號召」，滿足條件可取得傳說級角色飾品及數十種豐富獎勵；遊戲內時間的21:00至03:00，遊戲中將隨機出現「黑市商人」，可購買特殊道具，敬請把握！

慶祝改版上線，即日起始至11月15日，每日晚間限時發送多樣好禮，包含「金鑰匙」及「經驗值增加藥劑」等，週末登入加碼送「受祝福的防具強化卷軸」；beanfun!的專屬祝福Buff將於11月12日至11月18日開放期間限定好康，進入beanfun!應用程式，開啟《月光雕刻師》專屬Buff，即可於遊戲內獲得一週的金幣掉落加成！活動後專屬Buff將恢復為一週的經驗值加成，持續給予冒險家們火力支援！

由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》於明(12)日將進行開服首次改版，釋出三大全新內容：等級130新地圖【被遺忘的王國之地】、突襲副本新關卡【暴君的神殿】及【暴君的陰森神殿】、新挑戰玩法【野外突襲】；同步開放特別活動「羅薩姆英雄的號召」，滿足條件可取得傳說級角色飾品及數十種豐富獎勵；遊戲內時間的21:00至03:00，遊戲中將隨機出現「黑市商人」，可購買特殊道具，敬請把握！

慶祝改版上線，即日起始至11月15日，每日晚間限時發送多樣好禮，包含「金鑰匙」及「經驗值增加藥劑」等，週末登入加碼送「受祝福的防具強化卷軸」；beanfun!的專屬祝福Buff將於11月12日至11月18日開放期間限定好康，進入beanfun!應用程式，開啟《月光雕刻師》專屬Buff，即可於遊戲內獲得一週的金幣掉落加成！活動後專屬Buff將恢復為一週的經驗值加成，持續給予冒險家們火力支援！

《月光雕刻師》突襲副本新關卡－暴君的神殿

全新挑戰玩法【野外突襲】，玩家須前往地圖「拉比亞斯山」擊殺指定數量怪物，系統將召喚隱藏BOSS突襲王「夏爾」，於一小時內挑戰擊殺，依據傷害數值發放獎勵「夏爾的箱子」，有機率取得傳說級「雅典娜」系列飾品及「蓋哈爾的遺物」等稀有獎勵！

此外，為了鼓勵玩家提升等級，角色等級達到Lv.130的玩家們將開啟特別活動「羅薩姆英雄的號召」，連續七日可依序獲得：「強化保護石」*20 、「受祝福的武器強化卷軸」*3、「紫色月光石」*10、「高級材料箱子」*15、「受祝福的防具強化卷軸」*5、「金幣300萬」、「暗影飾品箱子(活動)」*1，可取得英雄級角色飾品等特殊道具！

神秘黑市商人登場，挑戰你的運氣與觀察力

遊戲內時間21:00至03:00，遊戲中將隨機出現「黑市商人」，可購買BOSS掉落的製作材料、蝴蝶商品、特別餐點等特殊道具！「黑市商人」將隨機出現在城市、村莊、冒險家的營地等地圖附近，但不會顯示在地圖上，讓玩家們親自尋找。更多遊戲資訊請持續鎖定《月光雕刻師》官方消息。

《月光雕刻師》神秘黑市商人登場

(科技)