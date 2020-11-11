川普次子艾瑞克顯然在發文設定出包，導致投票日過了一周後還在催票。(圖截自網路)

川普至今不願承認敗選，他的兩個成年兒子小唐納與艾瑞克，都和老爸同一陣線，認為選舉嚴重舞弊。但護父心切的艾瑞克10日發推特，竟然號召明尼蘇達州選民「出門投票」，淪為網路笑柄，因為投票已經結束1星期了，大家都想知道，艾瑞克到底怎麼了？

選舉當天，艾瑞克也發過類似推文，諸如「費城請出門投票，我們一定要保護國家免於落入激進左派手中！」「內華達，我們咬很緊，快點出門投票！讓我們#保持美國偉大！」

推文一出引發揣測，會不會是艾瑞克的預發文設定出包，從上星期二（11月3號投票日），設成這禮拜二。雖然他幾分鐘後就把推文刪掉，但來不及了，凡走過必留下痕跡，截圖已經在推特瘋傳，成為鄉民揶揄的目標。

「他刪了推文，但截圖永流傳！」「艾瑞克川普迷失在時空中」「他在演電影《今天暫時停止》嗎？每天重覆一直過？」「美國史上最長的投票日？」「你設定了時間發文，但老爸已經輸掉選舉了。」

(中時 )