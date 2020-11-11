農委會防檢局稱國民黨昨晚在臉書粉專公布瘦肉精豬隻影片涉誤導並造成社會恐慌，將移請警調偵辦。國民黨傍晚發聲明表示，影片所提及豬隻餵食萊克多巴胺副作用，都是「有憑有據」的真相，若防檢局認為是假消息，請用專業告訴民眾，影片中哪一個畫面、哪一個旁白是假消息？國民黨強調，世界上只有獨裁政府才會封鎖消息，不讓人民知道真相！

國民黨表示，昨天公布的22秒瘦肉精豬隻屠宰場的影片，引用國際非政府組織動物展望「AnimalOutlook」，該影片拍攝畫面係於美國明尼蘇達州Quality Pork Processors, Inc，據國際媒體「路透社」報導，該屠宰場豬隻係使用萊克多巴胺，影片內容全屬事實。

路透社相關報導如下：

https：／／www.reuters.com／article／us-china-pork-additive-idUSKBN0GC20Y20140812

此外，國民黨公佈的影片中，萊克多巴胺引發副作用之相關畫面也曾經由台灣非政府組織「台灣動物社會研究會」引用。

台灣動物社會研究會引用畫面如下：

https：／／www.east.org.tw／action／8449

另依據事實查核中心查證「瘦肉精副作用」的公開資料，國立臺灣大學動物科學技術學系徐濟泰曾表示，根據《動物科學期刊》（ Journal of Animal Science）刊載的研究，餵食萊克多巴胺會使豬隻不安定與攻擊性的行為增加，包括咬柵欄、無食咀嚼、互咬、追逐等；另根據國際期刊《轉譯動物科學》（Translational Animal Science）刊載的一篇文獻回顧，豬隻攝取萊克多巴胺的副作用包括體溫上升、呼吸加快、肌肉顫抖等症狀。

國民黨表示，民進黨政府敢開放瘦肉精豬肉，卻不敢讓人民知道豬隻食用瘦肉精後產生的副作用。已有國內外許多學者指出，瘦肉精是荷爾蒙毒、是基因毒，餵食瘦肉精就是虐豬，民進黨政府嘴巴說注重「動物福祉」，卻開放萊克多巴胺豬肉進口，形同鼓勵肉商虐豬，更有違世界潮流。

國民黨說明，這次公布影片中屠宰場之Hormel肉商，已經因應世界潮流於今年2月全面停止餵食瘦肉精，蔡英文總統曾說「要做棋手，不做棋子」，但從開放瘦肉精豬肉進口過程，在在證明蔡總統做不了棋手，牽動市場進步，更不重視「動物福祉」，反是做了棋子，任由擺佈，出賣國人健康！

國民黨強調，作為在野黨，國民黨以監督政府為職志，有義務揭露真相讓國人周知，國民黨經過向國內外非政府組織、媒體、學者查證，確認影片真實性後才公布，民進黨政府無端指控該影片為假消息，想用行政資源掩蓋事實，根本是不願讓人民知道真相的獨裁政府。

(中時 )