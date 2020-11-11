興大與昇陽國際半導體合作開發「蘭花重要病毒智慧檢測快篩晶片」。（興大提供／林欣儀台中傳真）

台灣花卉外銷聞名世界，蝴蝶蘭更是重要產品之一，無奈的是，其生長期長且容易受病毒感染，為解決此問題，中興大學研究團隊與昇陽國際半導體攜手，合作開發出「蘭花重要病毒智慧檢測快篩晶片」，只要30分鐘即可精準篩檢出蘭花病害，將有助於提升未來花卉外銷市場的競爭力。

「病毒感染是目前台灣蝴蝶蘭產業亟待克服的問題！」中興大學農資學院院長詹富智說，蘭花植物曾出現的感染病毒約有50多種，其中又以ORSV、CymMV、CaCV、PhCSV這4種病毒最普遍，且造成的傷害較大，為保持台灣蘭花市場在國際的競爭優勢，快速且高靈敏檢測病毒的方法更顯重要。

為尋求蘭花病毒精準篩檢方式，詹富智率領的團隊10多年來投入其病害的病毒分離與鑑定等工作，並與資管系教授詹永寬團隊合作，建立數位資料庫、可應用於蘭花智慧化病毒的檢測，日前又攜手工學院院長王國禎團隊、昇陽國際半導體，合作開發「蘭花重要病毒智慧檢測快篩晶片」。

研究團隊表示，目前已成功開發出可檢測4種常見蘭花病毒的晶片與讀取器，其中，快篩晶片為拋棄式、讀取器則兼具讀取與存的功能，使用者只需要取得少量蘭花樣本並滴在晶片表面，靜置30分鐘後，篩檢結果即可出爐，此晶片大幅縮減檢測時間與人力，且價格相對傳統檢測方式較低廉。

昇陽國際半導體強調，此款快篩晶片目前已進入試量產階段，預計明年5月將可提供樣本供業者使用，未來將持續投入農作物快篩檢測系統的開發，方便進行農業、畜牧業與水產養殖等產業的即時檢測及品質控管。

(中時 )