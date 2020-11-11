保護元件大廠聚鼎（6224）因應收購，及參與轉投資公司聚燁科技所需資金，董事會11日通過啟動募資計畫，擬辦理470萬股現金增資、3.6億元可轉換公司債（CB），以11日收盤價換算，募資規模合計估上看8.06億元，堪稱聚鼎近年最積極募資行動。

聚鼎規劃，增資將用於投資聚燁科技股份有限公司以支應其收購Henkel US Operations Corporation之金屬散熱基板及線路板產品事業部門全部資產及業務所需款項及充實其營運資金。

聚鼎董事會11日通過辦理470萬股現金增資，其中原股東依比率認購將占80％；員工認購、對外公開承銷各占10％，以聚鼎11日收盤價換算，若470萬股足額發行，聚鼎可望募得4.46億元資金。

此外，聚鼎也將動用CB作為募資工具，規劃辦理3.6億元CB，合計現金增資，估聚鼎募資規模上看8.06億元，堪稱近年來最積極的募資行動。

另聚鼎董事會也通過第三季財報，隨著營收成長，聚鼎第三季EPS達1.24元，為今年以來新高紀錄，累計今年前三季歸屬母公司淨利達2.72億元，年增6.3％，累計EPS達3.4元，由於聚鼎第四季營運可望持續成長，估今年法人給予的5元起跳的獲利估值，聚鼎將順利達陣。

(工商 )