工業電腦廠樺漢（6414）第三季財報出爐，稅後淨利2.76億元，季減8.1％，主要受認列金融負債評價利益減損及匯損影響，單季EPS 3.01元，累計前三季EPS 8.35元，預期在業外干擾因素減少之下，第四季將繳出季增成績，董座朱復銓並對明年抱持「樂觀期待」看法，品牌、系統整合、ODM三大業務可望同步成長。

樺漢11日召開法說，第三季合併營收213.32億元，創下歷史次高紀錄，因本業獲利穩健，營益率為4.66％，毛利率則下滑至21.96％，稅後淨利2.76億元，年減21.88％，EPS 3.01元，略較去年同期追溯調整後的3.88元。

樺漢表示，公司第三季營收成長原因為品牌事業中的醫療設備、線上影音串流平台需求持續，以及半導體產業成長帶動，不過，毛利率因營收組合變化、硬體比重提升而下降。

此外，受美元貶值影響，樺漢第三季認列匯損1,250萬元，以及金融資產與金融負債評價利益減少1,470萬元，合計影響EPS約1.45元，導致單季EPS僅3.01元。

朱復銓指出，第四季成長力道將來自品牌業務，醫療設備、線上影音串流平台及公共事業訂單增溫，目前在手訂單達8.9億歐元；而系統整合因前三季半導體產業供應鏈提前備貨，謹慎看待市場需求，系統與廠務工程事業將有機會較第三季成長；ODM業務則因疫情影響，包括POS、ATM、網安及零售事業部分客戶需求維持保守態度，預期營運表現持平。

樺漢前三季EPS 8.35元，優於去年同期追溯調整後的7.95元，市場預期，樺漢第四季因本業獲利持穩、業外干擾因素降低，估有機會繳出季增雙位數的成績單，雖公司因配股及CB轉換，導致股本放大，不過，全年仍有賺進一股本以上水準。

針對2021年展望，朱復銓仍維持「樂觀期待」看法不變，他說，雖然新冠疫情對總體經濟面造成挑戰，但樺漢將透過客戶端及產品應用產業多元化等優勢，在受益產業區塊積極發展。

博弈市場因大型終端客戶啟動轉型策略，放棄硬體生產，樺漢接下不少轉單，包括政府運彩、無人彩票機等產品，且出貨動能已從板卡擴大到整機，能見度到明年首季，帶動營收、獲利貢獻增溫。

另外，樺漢將受惠半導體產業市場需求及資本支出提升，預期帶動系統整合事業營理成長，並持續積極發展IoT大數據等應用及建置服務能力，提升半導體設備產品線深度及廣度，品牌、系統整合、ODM三大業務同步成長。

(工商 )