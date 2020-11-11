華碩（2357）舉行法說會，受惠遠距商機、宅經濟發酵，加上業外挹注下，第三季單季賺逾百億元，前三季EPS為22.5元，創近七年來新高，大幅優於去年同期的每股12.8元。前三季稅後純益為167.11億元，年增高達76%。

華碩第三季單季稅後純益達105.08億元，季增97.7%、年增86.54%，EPS為14.1元，創下單季歷史新高紀錄，累計前3季每股賺 22.5元，賺贏去年全年。華碩第3季因受惠疫情商機持續帶動市場需求，單季PC出貨總量年增幅達45％，電競產品出貨量及營收年增率更大幅超過80％。看好下半年在CPU、GPU新平台接續上市後，可望帶動一波升級換機潮，華碩釋出對未來數季營運的樂觀展望，針對明年度的營運也將設下相當積極的成長目標。此外，華碩第3季業外獲利達47.58億元，除利息收入外，轉投資亞旭虧損持續收斂至1.05億元，匯兌收益則有13.55億元。

展望第4季，華碩預估筆電、零組件與周邊產品出貨都將季減約1成，但與去年同期相比則將分別年增20%、40%。

華碩第3季品牌合併營收1196.12億元，季增40.6%、年增35.21%，毛利率17.69%，營益率7.85%，稅後純益105.08億元，每股純益14.1元，其中，毛利率、營益率、淨利率三率三升。

累計華碩前3季品牌合併營收2687.25億元、年增10.5%，毛利率 16.96%，營益率 6.37%，稅後純益167.11億元、年增75.9%，每股純益 22.5元。

(時報資訊)