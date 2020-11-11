智邦(2332)今(11)日召開董事會，會中通過109年第三季合併財務報表，單季每股稅後淨利2.69元，累計前三季每股稅後淨利6.62元，執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，受部份客戶訂單回溫帶動，智邦第三季營收與獲利略較第二季增加，但整體表現仍不如預期。

智邦第三季合併營收143.99億元，年減少12%，季增加14%，第三季合併營業毛利33.99億元，年增加1.5%，季增少29%；合併營業利益20.33億元，年增加0.9%，季增少47%；第三季合併稅前淨利為18.49億元，年減少13%，季增加32%；合併稅後獲利為15億元，年減少13%，季增加30%，單季每股稅後淨利2.69元。

智邦累計前三季合併營收387.49億元，年減少6%，合併營業毛利82.86億元，年增加1%；合併營業利益45.35億元，年減少1%，累計前三季合併稅前淨利45.38億元，年減少6%；合併稅後淨利36.88億元，年減少5%，累計前三季每股稅後淨利6.62元。智邦集團執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，受部份客戶訂單回溫帶動，智邦第三季營收與獲利略較第二季增加，但整體表現仍不如預期，第三季單季與累計前三季營收獲利均較108年同期下滑；而對於後續營運，智邦仍將審慎以對，一方面持續降低成本費用、提高整體營運效率，另一方面積極籌畫以新技術與新產品，為客戶提供更具有競爭力的產品服務。

另外，就智邦第三季與前三季財報指標來看，智邦過去幾季的毛利率逐步提升，顯示新產品推出與部份產品組合改變後的效益顯現，而在營業費用率部份，儘管整體營收表現略顯疲弱，但在強化成本費用控制下，智邦營業費用增加幅度被嚴格管理，僅有研發費用增加較為顯著，而其他費用增幅相對有限，另外，近期匯率波動，確實也對第三季獲利造成負面影響。

(時報資訊)