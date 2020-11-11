109年度台南市學生傳統藝術比賽14日在新營體育場登場，今年共有168校221個團隊，約5100人次參加，也首度以影片宣傳，邀國中小9位學生組成團隊接力演出，台南市長黃偉哲也特別入鏡現身，親邀市民共同觀賞這場年度傳統藝術比賽盛事，一起關注傳統藝術的傳承。

教育局表示，傳統藝術是展現在地文化重要的一環，台南市對傳統藝術教育推廣與傳承不遺餘力，除了每年度補助各國中小傳藝術教育經費外，更辦理傳統藝術比賽，參賽隊伍數更高達221隊，讓傳統藝術教育在國中小扎根、深耕。

台南市學生傳統藝術比賽14日在新營體育場登場，今年首度以影片宣傳形式，將各種不同傳統藝術項目團隊在影像中展現出獨特力與美。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

在各校老師用心推廣下，參賽團隊與學生數眾多，每年傳統藝術比賽儼然已成指標性民俗競賽，透過競賽也為孩子搭建另一種多元展能舞台，提升團隊學習態度與自信心。

今年也首度以影片宣傳形式，將各種不同傳統藝術項目團隊在影像中展現出獨特力與美，包含鼓術、舞龍舞獅、創意藝陣、雜技等。影片開場以一鼓手自信走向舞台，擎天一擊，象徵為傳統藝術比賽拉開序幕，並透過接力演出串出傳統藝術團體各大經典動作，展現傳統藝術團隊的多元性和震撼氣勢。

(中時 )