公平會今天通過，日商TDK及其子公司MPT與日商NHK等3家業者透過雙邊聯繫交換硬碟懸架商品敏感資訊，避免價格競爭、共同維持或擴大市占率並排除競爭等行為，遭認為「聯合行為」規定，公平會處TDK 1億5909萬元、MPT 1億5909萬元及NHK 2億8555萬元罰鍰，合計6億373萬元罰鍰。

公平會指出，截至105年全球製造硬碟懸架廠商僅有TDK集團、NHK、Hutchinson Technology Inc.及Suncall Corporation等4家業者，所生產的硬碟懸架供應予全球硬碟業者。而我國進口硬碟業者，除通路業者係銷售予終端消費者外，其餘業者用於組裝桌上型電腦、筆記型電腦或監視器附屬配備，且每年銷售至我國硬碟產品金額均達上百億元。

公平會調查指出，硬碟懸架屬寡占市場，硬碟業者如有採購需求，多係向TDK集團、NHK集團詢價，雙方透過價格、數量等敏感資訊交換，得以印證與硬碟業者談判虛實，以促進硬碟懸架價格維持或減緩降價幅度，且在獲知競爭對手採取低價策略時，TDK集團與NHK集團本即具有誘因從事聯合行為。而據公平會調查指出，TDK與NHK、或由TDK子公司MPT與NHK硬碟懸架業務決策者或其相關人員，持續透過電話、見面及電子郵件等聯繫方式，交換對硬碟客戶價格、銷售數量等敏感交易資訊，據以修正報價，共同維持或擴大彼此市占率並排除競爭，故該等業者聯合行為已足以影響我國相關產品市場供需功能。

公平會進一步指出，依「違反公平交易法第9條及第15條情節重大案件之裁處罰鍰計算辦法」，經審酌聯合行為對市場交易秩序具有高度危害性，違法行為長達8年，且違法期間TDK、NHK於我國的總銷售金額均超過1億元，認定為情節重大案件，因此開罰6億373萬元。

(中時 )