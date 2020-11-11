由ONE老師、村田雄介老師漫畫原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(11)日宣布，銀牙首席弟子，擁有極為高強武藝，並以狩獵英雄為著稱的武道家「餓狼」即將於 11 月 12 日再次降臨遊戲中大顯神威，展現絕妙必殺絕技「我流拳」赤手空拳橫掃戰場！官方團隊為歡慶「餓狼」重返戰場，特別推出好康招募回饋及驚險刺激的角色試煉戰鬥關卡。更令人期待的是，「餓狼」專屬招募也即將於近期首度登場！限時招募復刻及專屬招募活動勢必將讓「餓狼」魅力風雲再起，絕對是英雄玩家們不可或缺的角色之一。

《一拳超人：最強之男》繁中版狩獵英雄的戰鬥天才 武道家「餓狼」專屬招募活動 近期即將強勢登場！

「餓狼」再起 橫掃千軍！《一拳超人：最強之男》武道家「餓狼」精彩戰鬥技能釋出！

餓狼，一名傑出的戰鬥天才，為銀牙前首席弟子。實力極強且其傷害威力十分強大，因重傷所有同門師兄弟，而被銀牙一氣之下將其逐出師門。小時候在英雄遊戲中被同學當做怪人霸凌，因此憎恨英雄而努力習武，後來展開一連串英雄狩獵行動，而渴望成為最強者。

餓狼

聲優：綠川光

系列：格鬥

陣營：武道家

定位：全體攻擊，群體內傷，追擊英雄

技能：

普攻：強擊手刀。對單體目標造成120%攻擊傷害，有100%機率使目標「內傷」(被攻擊時追加餓狼100%攻擊力的額外傷害，觸發後效果消失)。

絕技：我流拳。對全體目標5連擊造成100%攻擊傷害，有100%機率使3名隨機目標「內傷」(被攻擊時追加餓狼130%攻擊力的額外傷害，觸發後效果消失)。

被動：人類怪人。敵方行動後餓狼有40%機率進行「追擊」(普攻的80%傷害級效果進行攻擊，每回合最多3次)，若英雄行動必定追擊。每場戰鬥首次受到致命傷害後，會以自身最大生命的30%復活。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版狩獵英雄的戰鬥天才 武道家「餓狼」強大技能再次公開！

《一拳超人：最強之男》「狩獵英雄的戰鬥天才 餓狼」限時招募期間專屬活動情報展開！

【活動1】武道家「餓狼」限時招募

活動時間：2020.11.12 05:00 - 2020.11.19 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR 「餓狼」。

【活動2】SSR「餓狼」角色試煉

活動時間：2020.11.12 05:00 - 2020.11.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用SSR 「餓狼」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

SSR「餓狼」角色試煉

【活動3】SSR「餓狼」限時招募回饋

活動時間：2020.11.12 05:00 - 2020.11.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

SSR「餓狼」限時招募回饋

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》狩獵英雄的戰鬥天才「餓狼」限時招募期間限定活動 11 月 12 日磅礡鉅獻！

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