為加速國內新冠疫苗研發，中央疫情指揮中心今推出新冠疫苗受試者平台供民眾登記，結果不到2小時就已有破千人登記，熱度爆表，指揮中心希望能在20天內徵求超過2萬名自願受試者參與計畫，根據了解，合格受試者若參與臨床試驗，每次可領2、3000元的營養金，估計參與完整臨床試驗至少可拿1萬8000元的營養金。

根據了解，過去疫苗研發都會提供受試者每次2、3000元不等的營養金，受試者需到指定醫院至少4至6次，算下來至少可領取1萬8000元的營養金，這次的新冠疫苗估計也是給予受試者相同的補償。

除營養金外，由於受試者都是自願，因此研究機構會先清楚告知受試者接種疫苗的風險，也會為受試者保險，若發生不良反應會依照保險內容給予適當補償，所有試驗都是在人體試驗審查委員會（IRB）監督下進行，確保法規與執行面都能遵守醫學倫理。

一般來說，疫苗開發成本會分四塊計算，包含臨床研究機構、臨床醫院費用、受試者補貼費用，以及臨床試驗疫苗生產的費用，加總起來平均每位受試者的成本要花6到10萬元，相較歐美先進國家已低很多。

過去疫苗開發，都是由執行醫院各自收案，3000人以上的大型臨床試驗計畫估計都要花半年，現在由政府跳出來建立受試者平台，對疫苗廠來說具有一定幫助，能有效縮短疫苗開發時程。

目前台灣已有藥廠在新冠疫苗開發居於領先，進度最快的業者目前第一期臨床已完成第二劑接種，近期就會有期中報告出爐，預計11月底向食藥署提出第二期臨床試驗申請，最快12月就可拿到核准開始第二期臨床試驗。

(中時 )