田中鎮公所日前公布「109年度鎮長盃閱讀心得寫作比賽」得獎名單，其中高中職組來自誠正中學彰化分校的黃同學，特別受到矚目，在接受感化教育期間，閱讀達賴喇嘛.戴思蒙.屠圖.道格拉斯.亞伯拉姆著作的《最後一次相遇，我們只談喜悅》，獲得高中職組第一名，田中鎮長洪麗娜親自到學校頒獎。

長相清秀奪下高中職組第1名的黃同學，露出靦腆笑容散發濃濃少女心，但從她左手肩膀延伸到手腕的滿版刺青，就能略知她過往的生活體驗，她說從沒感受過家裡的愛，手上的刺青因為年輕不懂事，傷害自己留下滿滿的疤痕，為了不讓人看輕，選擇刺青來武裝自己。

黃同學說，小時候在家中受到不平等的對待，來到誠正才感受到什麼是愛，第一次可以安穩的睡到天亮，在學校１年多的時間，閱讀超過150本的書籍，每讀完一本書都能獲得滿滿的能量，將來會持續進修，未來想能當作家，希望能將自己不凡的人生故事寫下，

洪麗娜表示，去年誠正有1個獲得佳作的同學，今年更是拿下1個冠軍3個佳作，每篇文章她都看了，都讓她相當感動，人難免都會犯錯，但願意悔改徹底悔悟，才更難得可貴，希望所有逆風飛翔的孩子，未來出了社會以後，不要忘了老師與曾經幫助過妳的人們。

(中時 )