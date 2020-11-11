中租控股11日宣布與成大啟動產學合作—「大東協實習就業計畫」，共同培育國際人才，中租控股董事長陳鳳龍表示，此計畫每年提供5-10名實習機會，將為公司培育國際市場的生力軍。另外中租控股董事長陳鳳龍獲其母校—國立成功大學頒發「校友傑出成就獎」。

「中租大東協實習就業計畫」，是由中租控股整合在東協五國據點，包括泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨與菲律賓子公司，提供東南亞國家在台求學的學生，寒暑假期間，於台北內湖總部或返鄉至中租境外公司實習機會，透過跨國人才交流，培訓專才及增進學生實務技能，畢業後更可銜接職場就業。

陳鳳龍表示，中租控股國際化布局，強調在地化經營。與成大產學合作的計畫，有助於擴大與東協國家學子互動，並召募具備英語、東協語言與中文等三語能力的人才，更進一步拓展人才來源，支應企業的海外發展。

成大國際處組長李約亨表示，成大與跨國企業產學合作，共同培育新南向國家人才。合作方式由中租提供就讀成大的東協國家學生，寒假或暑假至中租海外公司實習，期間由中租補助來回機票，並提供當地政府規定的實習薪資，且媒合學生完成學位後返國就業的機會。

中租控股日前已於台北內湖總部試辦「大東協實習就業計畫」，媒合8位東協國家學生在學期間或暑期，於業務、財務、人資與企畫等單位實習。中租控股表示，該控股的國際化人才養成計畫，自2013年推行亞太儲備幹部（Management Associate，簡稱MA），在台培訓2年及半年海外實習，期滿保證派駐海外，已培育多位優秀的國際人才，更獲得美國人才發展協會的國際大獎（ATD Excellence in Practice Award）；2019年也將制度擴展至泰國，鎖定當地知名學府畢業生，以發展東協市場的種子人才；2020年，新推出「中租大東協實習就業計畫」，鎖定在台求學的東協國家學生。

(工商 )