大陸人大常委會今日通過議案，港府隨後宣布4名泛民派香港立法會議員楊岳喬、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌即時喪失立法會議員身分。對此，陸委會表示，該決定突顯大陸假借國安之名任意宰制香港立法會，極度罔顧民意，勢將引發更大爭議與批評。

大陸人大常委會今日通過議案，對於香港立法會議員因宣揚支持港獨、拒絕承認中國大陸對港擁有並行使主權，一經認定即喪失立法會議員資格。

陸委會表示，大陸全國人大常委會今日通過關於香港立法會議員資格問題的決定，並據以撤銷4名由港人選舉產生的泛民立法會議員之資格，凸顯相關方面極度罔顧民意，假借國安之名任意宰制香港立法會。

陸委會說，民主社會的立法機關，本即應包容多元意見、允許不同看法，北京一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為ㄧ言堂，在在印證其「ㄧ國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」，肆無忌憚地侵害港人應有權利。

陸委會指出，當前的香港情勢受到國際社會高度關注，相關方面濫加箝制港人的政治權利與民主自由，非但無助於香港情勢穩定，勢將引發更大爭議與批評，同時也要為香港的沉淪負最大責任。

(旺報 )