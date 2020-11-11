新冠肺炎疫情初期，部分人認為蝙蝠可能傳播疫情病毒，導致蝙蝠被妖魔化，中研究對此進行研究，強調台灣蝙蝠從未發現過帶有任何致命病毒，雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館也呼籲民眾不要敵視蝙蝠，並提供10隻黃金蝙蝠布偶做為宣導獎品。

中研院為解開蝙蝠與病毒之謎、讓民眾了解蝙蝠、病毒與人的關係，日前舉辦蝙蝠問卷調查活動，並發布「萬毒之王？蝙蝠只是疫情下的代罪羔羊」資料，黃金蝙蝠館配合蝙蝠感恩月活動，呼籲民眾廣為參與，一起為蝙蝠發聲。

中研院資料指示，我國目前有38種蝙蝠，吃昆蟲、蜘蛛、果實為主，台灣沒有吸血蝙蝠。近數十年來，出現許多的新興傳染病，例如 SARS、愛滋病、伊波拉及這次的新冠肺炎，源頭都被認為來自野生動物。

資料顯示，蝙蝠相較其他哺乳動物，並未帶有更多人畜共通病毒或其他病毒，此外，台灣蝙蝠從未發現過帶有任何致命病毒。蝙蝠其實很安全，歷史上由動物引起的大瘟疫都與蝙蝠無關。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉表示，食蟲性蝙蝠每晚可吃掉近千隻昆蟲，對農業蟲害控制有很大的作用，還能為植物受粉、傳播種子，若民眾因恐懼而傷害蝙蝠，恐將破壞生態平衡。

張恒嘉說雲林縣內的黃金蝙蝠數量年年減少，除了大環境因素，民眾驅趕甚至傷害蝙蝠，也可能是蝙蝠日益消失的原因，呼籲大家不要因錯誤觀念而傷害蝙蝠，以免觸犯《野生動物保育法》。

(中時 )