為抗議北京人大常委決議取消香港4名民主派議員資格，港立法會民主派15議員決定提出總辭，並讉責「一國兩制」已正式宣布死亡。圖中4名被取消資格的民主派議員由左至右為楊岳橋、郭家麒、梁繼昌、郭榮鏗。（圖／路透）

為抗議港府根據人大常委會通過關於立法會議員資格問題議案，取消4名民主派議員資格，香港民主派11日下午召開記者會宣布民主派15位立法會議員提出總辭。民主派議員並在記者會上手牽手高叫「香港加油」、「齊上齊落」等口號，並譴責人大決定荒謬，令本港的核心價值受到極大破壞，「一國兩制」已正式宣布死亡。

綜合港媒報導，香港立法會民主派會議召集人胡志偉在記者會指稱，人大決定荒謬，徹底放棄《基本法》及「一國兩制」精神，更離譜是授權特首取消立法會議員資格(DQ)，完全破壞三權分立體制。他批評稱，林鄭月娥提請人大決定，令香港由今日開始，一國兩制正式宣布死亡，令「立法會變成人大」。

香港民主派立法會議員共19人，其中4人遭取消資格，因此本次宣布總辭的人數為15人。另外自稱中立的醫學界議員陳沛然宣布留守議會，而「熱血公民」鄭松泰則指待民主派見記者後，會再對外交代其最終決定。

香港政府宣布，根據人大常委會通過關於香港立法會議員資格問題的議案，4名立法會議員，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格。立法會主席梁君彥指出，今早收到政府信函，對決定理解及尊重，相信人大決定與議會拉布(拖延議事)無關。如果民主派議員選擇總辭，他別無選擇，但會尊重其決定。

(中時新聞網)