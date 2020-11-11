台中捷運綠線下週試營運，明年初估虧損6.56億元。市議會交通地政委員會11日審查預算時，引起藍綠議員憂心，藍營黃健豪要求從開源及節流雙管齊下；綠營陳淑華抨擊中捷是「大錢坑」，35億資本額恐到2024年就賠光。中捷公司強調，將每年虧損撙節在6億元以內，朝少虧為盈目標邁進。

陳淑華指出，市庫要有長期增資捷運公司的準備，到今年底市庫已增資17.5億元，明年還要增資7.5億，未來預計要再增資10億總計達35億元，照目前虧損速度恐怕到2024年資本額就虧光；捷運公司有辦法撐多久？應有相關營運配套提高業外收入，避免淪為大錢坑。

國民黨團書記長陳政顯說，捷運試營運時間太長，壓力測試應要循序漸進，否則中捷員工恐將人仰馬翻；交通縱向動線如崇德路、中清路、台灣大道、五權西路等，公車路線是否已調整好？捷運共18站中竟有7站未設iBike站接駁大有問題，如何提高營運收入？

楊典忠、何文海等議員說，從明年中捷公司預算書完全看不出有作好準備，廣告收入只有編列1020萬元，現在才開始盤點各捷運場站設置店舖，柱子、牆壁、車廂等刊登廣告；中捷真的準備好了嗎？市庫恐要有長期「挹注」捷運公司的準備。

中捷公司表示，捷運綠線明年依日運量5萬1500人次搭乘，乘上平均票價23.68元，運輸票箱收入約4.45億元；加上積極招商的廣告、授權金等附屬事業收入，合計約5000萬元，總收入估算約5億元，扣除成本及費用後，明年初估虧損6.56億元。公司撙節開支精準用人，全面盤點可增加廣告空間增加收入。

(中時 )