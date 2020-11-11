「隱形糖」陷阱真的無所不在！一名糖尿病友發現，自己吃兩家不同的牛肉麵，血糖增加的狀況卻不相同，追根究底才發現，原來是某一家廚師添加了黑糖熬煮湯頭。醫師提醒，糖尿病友一定要做好血糖配對測試，才能找出讓自己血糖飆升的關鍵因素，遠離併發症威脅。

小心「隱形糖」 血糖影響大不同

阿珍（化名）雖然罹患了糖尿病，但很努力地在控制病情；都會定時監控血糖的她有一次發現，為什麼同樣吃牛肉麵，A家的不太會影響飯後血糖，但是B家的就會，而且如果喝湯的話，血糖增加得更為明顯。這狀況讓阿珍百思不得其解，最後去詢問B家廚師才知道，原來師傅會添加黑糖熬煮湯頭，阿珍這才找出造成自己飯後血糖飆高的原因。

(圖/健康醫療網提供)

「其實食物中藏有隱形糖的問題還蠻常見的！」新店耕莘醫院新陳代謝內分泌科主任馬文雅說，現代人對於糖已經比較敏感，除了會減少高糖份食物攝取，對於澱粉會提升血糖也很有概念；但是這樣做並不能完全阻擋糖份的吸收，主要原因就是我們的食物中有太多隱形糖的陷阱。

「許多民眾看到標榜無添加糖，就認定是無糖，卻不知道食物本身就含有糖分。」馬文雅醫師指出，特別是奶類本身就含有乳糖會影響血糖值；甚至也有人認為拿鐵沒有含糖，事實上，其中添加的牛奶就是糖份的來源。這些隱形糖份如果沒有注意而攝取過多，就會不知不覺地造成血糖增加，影響健康。

注意血糖波動性 飯前、飯後血糖也要測

「我們現在比較在乎血糖的波動性，因為這樣才能避免糖毒性傷害我們的器官組織。」馬文雅醫師解釋，糖毒性會加速胰島細胞的破壞，造成胰島素分泌功能加速喪失；如果能讓血糖盡量維持在安全範圍內，就能保護胰島細胞，延緩器官組織的破壞，可以維持正常老化速度減少併發症的產生。

馬文雅醫師指出，要知道自己血糖是否受到飲食影響，糖友們一定要進行所謂的配對檢測，建議飯前血糖控制在90-130mg/dL；而飯後血糖則應小於160mg/dL，最高不超過180mg/dL，透過測量飯前飯後血糖的變化，從中找出蛛絲馬跡。「像是阿珍就是透過這個方法發現，原來是喝湯時血糖會升高，才找出隱藏在湯裡面的糖份。」

而且透過配對血糖檢測，可以找出專屬自己的降糖方式。馬文雅醫師認為，每個人代謝狀況不同，透過這個方式，可以找出自己日常飲食的隱形糖陷阱，也可以了解身體對於那些食物的代謝能力不足；最後再搭配藥物使用，自然能更有效率的控制糖尿病。

糖友飲食少澱粉多飽足 複方藥物助控糖

馬文雅醫師建議，糖友們飲食上分量一定要夠，特別蔬菜類像是彩椒、青花菜、菇類這些會產生飽足感的食物可以多吃；至於澱粉類比例就要降到最低，例如米飯只有半碗，麵類或是其他精緻澱粉分量甚至要更低；盡量減少攝取烹煮得比較軟爛的菜餚，進食順序也要將澱粉類擺到最後；另外飯後去散步也有助於血糖降低，減少血管內皮細胞的傷害。

由於糖尿病的治療藥物種類越來越多，從口服藥物到注射胰島素，現在更有複方藥物可以使用。馬文雅醫師認為，這對糖尿病控制都越來越有幫助，像是胰島素搭配腸泌素的長效型針劑，一天施打一次可兼顧飯前及飯後血糖的控制，提升用藥方便性，讓病友們更願意遵從醫師的指示使用藥物。「糖尿病不是單一原因所造成，複方藥物可以多管齊下，可以更有效率協助病友控制糖尿病。」(編輯梁惠明)

(中時新聞網)