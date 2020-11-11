以邱男為首的詐騙集團，在交友軟體創建假帳號，盜用帥哥美女照片，並發表名車、名表等假貼文，營造會賺錢假象，誘騙社會新鮮人。（電信偵查大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊破獲以盜用網紅、網帥照片，假交友、真詐財的詐騙集團，機房租用在高雄商辦大樓、別墅等，專案小組蒐證後一舉逮補，金主、幹部、機手、車手等17人，初步清查疑是不法金流1千多萬元，5名社會新鮮人被騙3百多萬元，經報請橋頭地方檢察署偵辦，依詐欺、組織聲押3人獲准。

電信偵查大隊第二隊指出，26歲邱姓男子去年在高雄成立詐騙機房，聘請23歲郭姓男子當幹部、收款車手、專司聊天的9名「機手」盜用網上帥哥、美女的照片在IG、Tinder、OMI等創立假帳號，定時更新旅遊、吃美食、戴名錶、開豪車等推文，營造多金、會賺錢形象，誘騙加好友的網友，投資期貨平台，聲稱保證獲利1至2倍，風險控制在10至20％間，警方初步清查，有2男3女受騙，損失3百多萬元。

警方指出，這5人職業多為老師或工程師，且皆為剛出社會的新鮮人，因急於賺錢而受騙，其中有一女子更受騙達1百多萬元，該集團以美國期貨市場，創建AEL C.R.S.、DT888等假的地下期貨投資平台，首次要求投資人投入1萬元，然後造假獲利數據，要求投入更多金錢，初步發現該組織每周獲利約在10萬至20萬元間，犯案期間不法金流達上千萬元。

檢警在今年5月起陸續逮補涉案等19人，並查扣手機、電腦、BMW轎車、不法所得48萬元等贓證物，全案訊後依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦，檢方訊問後，聲押郭男等3人獲准。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊，破獲以邱男為首的詐騙集團，查扣名車、手機、電腦、現金等不法所得。（電信偵查大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

刑事警察局電信偵查大隊第二隊，破獲以邱男為首的詐騙集團，查扣名車、手機、電腦、現金等不法所得。（電信偵查大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

刑事警察局電信偵查大隊第二隊，破獲以邱男為首的詐騙集團，陸續帶回19人偵辦。（電信偵查大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

(中時 )