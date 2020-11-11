美國總統當選人拜登正加緊執政布局，但美國總統川普拒絕承認敗選，揚言打法律戰，一再指控多處出現選舉舞弊，並自稱他贏了。而針對未來美中台發展，東海大學政治系副教授邱師儀在在政論節目中提到，「拜登當選後，對美中台來說，也許三方都有賺到的味道。」

邱師儀在政論節目《新聞大白話》中說，「我認為拜登當選後，對美中台來說，也許三方都有賺到的地方，像是台灣賺到美台實質利益跟軍售利益，也讓大陸知道我們其實不好惹，對大陸而言，是鬆了一口氣，對於三方都有休養生息的味道」。但他強調，台灣不能只靠美國，自己不畏戰，才能保持安全地位。

至於，拜登當選後，川普是否可能在卸任前在對台議題掀牌？甚至訪台？邱師儀則指出，「我認為選前川普訪台可能性是比較大的，且事實上他之前也派阿札爾來台，基本是刺激選情的工具性的出發點，但選後訪台對它的實質效益是不大，我認為機率很低」。

另外，川普並不承認敗選，據美媒《Axios》報導，川普競選團隊將舉行草根造勢，指控「死人投拜登」等選舉舞弊行為，藉此繼續對抗大選結果。

(中時新聞網)