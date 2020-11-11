由於疫情在歐美地區的不確定性，德國車用零件供應商Continental集團撤回先前四月的全年財測展望，執行長周三提出新的全年財測。
2020年銷售預計在375億歐元，經調整的EBIT獲利率在3%。
該集團在2019年的全年銷售為444.8億歐元，經調整EBIT獲利率為7.4%。
汽車業務相關的銷售，包括自價和安全、汽車網路和資訊等，預計來到220億歐元，該部門經調整的EBIT利益率為負的1.5%。該部門的展望為基於包括保修索賠的提撥，以及高於預期的研發成本。
橡膠業務(輪胎相關)銷售預計來到155億歐元，交調整的EBIT利潤率預期為約10.5%。
與「2019~2029轉型」計畫相關的重整和資產減計方案之進一步費用將在第四季確認，儘管金額總數目前尚未明朗，它們儘管不會影響到經調整的EBIT獲利，但會實質地影響到EBIT獲利和歸屬股東淨收入。
在財報發布不久，Continental周三早盤股價下滑3.5%。
(時報資訊)
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