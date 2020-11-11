台中市太平區溪州西路某家機車行，11日PO臉書控訴，51歲戴姓男子日前至機車行訂購1部9萬多元的重型機車，未料在交車時趁店家不注意，竟將車子騎走未付款，店內員工被男子舉動嚇到趕緊報警，店家提供買車男子身分給警方，將追查約談，了解案發原因。

太平警分局新平派出所長林育正說，戴姓男子日前至劉姓老闆的機車行，訂購重型機車1輛，市價約9萬元，並約定於11月9日下午6點交車，戴男依約定到現場後，佯稱家人稍後來付款，遂將已領牌之機車騎離現場，從此失去音訊，警查明未有付款情形。

機車行老闆向警方說，戴男購買YAMAHA台灣山葉機車的勁戰125CC機車，拿了證件給機車行領牌，9日下午6點交車，當時交付車鑰匙給戴男，未料該男子猛催油門騎走離去不回。

警方追查發現，經機車行的監視器畫面比對，當時訂購機車的消費者與將機車騎走的男子為同人，未付款將機車騎走已明顯涉及詐欺和侵占罪嫌，警方持續追查該男子到案說明以釐清案情。

(中時 )