由mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放、戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，和電視動畫《七大罪 憤怒的審判》的第二彈合作活動將於11月14日（六）中午起開跑，超人氣「伊麗莎白」「瑪琳」「艾斯卡諾」等角色將在怪物彈珠轉蛋中登場，並開放第一彈合作角色獸神化；此外，等比例「十誡拉麵」模型也將於台港地區限定展示，即將帶給玩家一系列不間斷的驚喜。

電視動畫《七大罪 憤怒的審判》為《週刊少年Magazine》連載期間內，累積銷量超過3,700萬本的超人氣英雄奇幻漫畫《七大罪》改編的新系列電視動畫。

本次合作活動中，除了「伊麗莎白」「瑪琳」「艾斯卡諾」等人氣角色初次在怪物彈珠的轉蛋中登場外，第一彈合作活動的角色「梅里奧達斯」「班」「金恩」也將開放獸神化。此外，為了配合逐一擊敗主角宿敵〈十誡〉角色的作品世界觀，將推出十個期間限定冒險，完成任務的話還能獲得合作活動限定角色或遊戲讚貼圖。

另外，梅里奧達斯的弟弟-人氣角色「敬神」賽多里斯也將在遊戲內「超究極」難度的合作活動冒險「邂逅」中登場，玩家們千萬不要錯過這次的活動！

■除了第二彈合作活動初次登場的人氣角色以外，第一彈合作活動的角色將可獸神化！

除第二彈合作活動初次登場的人氣角色以外，第一彈合作活動的角色將可獸神化！

■日版特製七大罪「十誡拉麵」模型將在台港地區限定展示

日版特製七大罪「十誡拉麵」模型將在台港地區限定展示

這次怪物彈珠與七大罪的合作活動中，日本版怪物彈珠特別製作了包含有十誡意義食材的「十誡拉麵」，為了讓台港的怪物彈珠玩家也能看到，特別製作了等比例的食物模型，即將於台灣及香港的活動展示店鋪限定公開。

除了「十誡拉麵」之外，在各合作店家中還同時舉辦這次怪物彈珠與七大罪的合作活動展覽，現場不僅有展示各種日本限定販賣的合作活動週邊商品之外，還能與「梅里奧達斯」和「伊麗莎白」一同拍照留念喔。

另外，這次舉辦合作活動展覽的合作店家，還特別設置了與遊戲連動的期間限定「怪彈探險團」的探險點，要送給造訪的玩家們豪華的遊戲道具，歡迎有興趣的玩家來現場逛逛！想知道更多活動詳情，可參考怪物彈珠官方網站公告。

活動展示期間：2020年11月14日（六）至12月2日（三）

活動展示店鋪：

▼台灣

店名：ABYSS(安比斯動漫)

地址：台北市中正區市民大道三段2號 三創生活園區6F

▼香港

店名：NAMCO 朗豪坊店（Langham Place）

地址：九龍亞皆老街8號朗豪坊商場9樓3及5-11號舖

■電視動畫《七大罪 憤怒的審判》

電視動畫《七大罪 憤怒的審判》為漫畫家鈴木央繪製，於2012年至2020年在日本《週刊少年Magazine》連載，至今累積銷量超過3,700萬本的超人氣英雄奇幻漫畫《七大罪》改編的新系列電視動畫。本作品的電視動畫最終章為曾經試圖顛覆王國的傳說中的逆賊．〈七大罪〉奮戰的最終結果。

■ 《怪物彈珠》一番賞初次登陸台灣！

日本超人氣的一番賞《怪物彈珠》系列初次在台灣登場了！本次登台的《怪物彈珠》一番賞是系列的第六彈，內容不但有人氣角色「比娜」的初次模型化，還有深受玩家喜愛的「妲己」模型也將在本系列中登場，有興趣的玩家千萬別錯過這次的機會喔！

價格：一抽265元

發售日期：11月12日（四）起陸續於各大玩具店鋪發售

《怪物彈珠》一番賞初次登陸台灣！

■ 「烏魯魯蜜絲」神化型態公開！

目前只能透過怪物彈珠的特別活動冒險「未開之大地」中累積能量才能夠入手的人氣稀有角色「烏魯魯蜜絲」終於公開了神化型態。

神化型態角色 滋潤大地的清泉女神 烏魯魯蜜絲

想知道「烏魯魯蜜絲」的神化解禁最新情報，也請隨時關注怪物彈珠官方網站公告。

更多活動詳情，請參閱「怪物彈珠」官方網站及Facebook粉絲專頁、YouTube頻道掌握最新情報！

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗。

(科技)