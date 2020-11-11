智邦科技（2345）11日召開董事會，會中通過109年第三季合併財務報表。智邦集團執行長馬思睿（Edgar Masri）表示，受部份客戶訂單回溫帶動，智邦第三季營收與獲利略較第二季增加，但整體表現仍不如預期，第三季單季與累計前三季營收、獲利均較去年同期下滑；對於後續營運，智邦仍將審慎以對，未來除持續降低成本費用、提高整體營運效率外，也會積極籌畫新技術與新產品，以為客戶提供更具有競爭力的產品服務。

智邦11日揭露第三季財報，其中第三季營收143.99億元，呈年減12％、季增14％，雖然營收呈年減，但智邦第三季合併營業毛利33.99億元，仍呈雙成長，呈年增1.5％，季增29％，合併營業利益20.33億元，同樣也是雙成長，分別為年增0.9％及季增47％，合併稅後獲利為15億元，呈年減13％，季增30％，換算第三季每股稅後淨利2.69元。

另累計前三季合併營收387.49億元，亦較去年小幅下滑6％，累計前三季合併營業毛利82.86億元，年增1％；合併營業利益45.35億元，年減1％，累計前三季合併稅後淨利36.88億元，年減5％，換算EPS為6.62元。

就智邦第三季與前三季財報指標來看，智邦過去幾季的毛利率逐步提升，顯示新產品推出與部份產品組合改變後的效益顯現，而在營業費用率部份，儘管整體營收表現略顯疲弱，但在強化成本費用控制下，智邦營業費用增加幅度被嚴格管理，僅有研發費用增加較為顯著，而其他費用增幅相對有限，另外，近期匯率波動，確實也對智邦第三季獲利帶來負面影響。

(工商 )