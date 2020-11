日商TDK Corporation及其子公司泰國商Magnecomp Precision Technology Public Co., Ltd. (MPT)與日商NHK Spring Co., Ltd. 3家業者,每年銷售至我國硬碟產品之金額均達上百億元,卻透過敏感資訊交換,進一步操控價格,影響國內相關產品市場的供需,公平會11日「聯合行為」重罰三家業共新台幣6億372萬元。

公平會指出,日商TDK及子公司泰商MPT與日商NHK三家業者透過雙邊聯繫交換硬碟懸架商品的敏感資訊,避免價格競爭、共同維持或擴大市占率並排除競爭等行為,足以影響我國相關產品市場的供需功能,且明顯違反公平法禁止的聯合行為的規定。

公平會指出,硬碟懸架為硬碟零件之一,其功能在於使硬碟磁頭得穩定懸浮於硬碟磁片上方,以便順利讀寫磁片資料。迄至2016年全球製造硬碟懸架的廠商只有TDK集團(含MPT)、NHK集團、Hutchinson Technology Inc.及Suncall Corporation等4家業者,所生產的硬碟懸架供應予全球硬碟業者。

公平會指出,而我國進口硬碟的業者,除通路業者係銷售予終端消費者外,其餘業者用於組裝桌上型電腦、筆記型電腦或監視器的附屬配備,且每年銷售至我國硬碟產品之金額均達上百億元。硬碟懸架業者實施價格、數量及排除競爭之聯合行為,勢必墊高硬碟產品之價格,除使終端消費者須支出較高購買成本外,也會影響我國電腦業者之出口競爭力。

公平會調查發現,硬碟懸架屬寡占市場,硬碟業者如有採購需求,大多向TDK集團、NHK集團詢價,雙方透過價格、數量等敏感資訊的交換,得以印證與硬碟業者談判的虛實,以促進硬碟懸架價格的維持或減緩降價幅度,且在獲知競爭對手採取低價策略時,也共同商討對策確保彼此市占率及利益。

公平會也發現,TDK集團與競爭對手NHK集團經由雙邊聯繫,從2008年5月至2016年4月止,由TDK與NHK、或由TDK子公司MPT與NHK的硬碟懸架業務決策者或其相關人員,持續透過電話、見面及電子郵件等聯繫方式,交換對硬碟客戶的價格、銷售數量等敏感交易資訊後,修正報價,共同維持或擴大彼此市占率並排除競爭,明顯違反公平法中不得為聯合行為的禁制規定。

公平會進一步表示,基於三家公司違法行為長達8年,且違法期間TDK集團、NHK集團對我國的總銷售金額都超過1億元,公平會審議後認定為情節重大案件。因此,公平會分別裁處TDK新台幣1億5,909萬元、MPT 1億5,909萬元及NHK 2億8,555萬元罰鍰,合計共罰6億373萬元罰鍰。

(工商 )