音樂劇《童話秀逗秀》由編導鬼才陳柏澄（小毛）打造，邀請李天柱、李國超、鍾欣凌、郭子乾、黃鐙輝、樓心潼、王上菲等16位藝人演出，11日舉辦定裝記者會。陳柏澄盼製作一齣戲，為正在抗癌的好友「漫畫大師」蕭言中打氣，並邀曾合作的星友齊聚給予鼓勵，眾星友義不容辭立刻答應。鍾欣凌多半是肉肉形象，坦言聽到蕭言中罹癌很驚訝，也透露自己每年固定做健康檢查，醫師還擔憂她太胖「再胖就不敢幫她麻醉」，讓她下定決心要減肥。

鍾欣凌說，自己長年有高血脂、血壓、血糖「三高」，還自爆有痔瘡，她透露生完小孩容易有痔瘡，尤其剛生完痔瘡痛到會流血，現在不會痛不需開刀「久了就變朋友」。被問到有哪個部位很健康？她笑說「醫生說我骨骼還不錯，可能我重所以骨骼肌肉要承擔」，更抖出原以為自己是「虛胖型」，這次才知道自己是「實胖型」，自嘲「不知該高興還是難過」。

鍾欣凌去年89公斤，今年胖4公斤，最近吃減肥餅乾輔助瘦3公斤，她透露前三天很難忍，「只能吃餅乾、青菜、蘋果、小黃瓜、水」，到第二天晚上實在太餓，睡前留下一行清淚，心想「怎麼把自己吃成這樣，要瘦那麼辛苦」，過了前三天後比較適應，自虧真的是「餓到哭夭」。

鍾欣凌因夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》爆紅，活動代言不斷、也參與客串演出，待明年新戲開拍。她開心感謝粉絲支持，粉絲專頁人數也增加七萬多人，現在外出會盡量微笑，有次小女兒鬧脾氣，她險些在路上發飆，趕緊「表情管理」顧形象。

李天柱先前在大陸拍戲，近年返台參與戲劇演出，他坦言聽到蕭言中病情很驚訝，知道蕭是基督徒，希望他仍保有盼望，會持續為他禱告，相信會有奇蹟。蕭言中透露，現在大腸癌四期，已做過4次手術、16次化療，癌細胞從大腸轉移到肝臟再到肺，下個月肺部要開刀，他淡然說「小毛可能怕我快死了才做這戲，但我還沒準備要死，現在能畫畫、出門見朋友就很滿足」。《童話秀逗秀》以古今中外經典童話故事為主軸，打造90分鐘音樂情境秀。將於1月15至17日於紅樓劇場演出，購票請洽兩廳院售票系統。

音樂劇《童話秀逗秀》11日舉辦定裝記者會。（光源劇場提供）

(中時 )