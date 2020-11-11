你是否有時會突然眼皮瘋狂跳動呢？其實眼皮跳除了是健康因素之外，也可以用眼皮跳的時間，與左眼跳或右眼跳，來注意一下未來有可能發生的事情。除此之外，也可以依照眼皮跳的時間，一窺吉凶！現在來看看究竟眼皮瘋狂跳，到底是在暗示我們什麽事？別忘了提醒朋友、閨蜜，告訴他們這特別實用的資訊！

▍子時23:00-00:59

左眼跳：會有貴人出現，可以幫助並解決眼前的困難，或得到一個不錯的機會。

右眼跳：代表食神到，有口福。

▍丑時1:00-2:59

左眼跳：最近可能有甚麽事讓你煩心，擔心的事情可能會發生，建議先想好一些應對之策。

右眼跳：你人緣最近不錯，有人正想念著你，可能是很久沒見面的老朋友丶長輩或是戀人。

▍寅時3:00-4:59

左眼跳：最近可能會有遠方訪客，免不了聚餐。如果最近閒錢不多，建議婉拒。

右眼跳：最近會發生不錯的事，例如得到意外之財，發票中獎。

▍卯時5:00-6:59

左眼跳：會有事業上的貴人出現，或是幫你拉紅線的媒人。

右眼跳：這事一個好兆頭，做任何事都能順心，不必太過擔心。

▍辰時7:00-8:59

左眼跳：最近會有令你感到意外與驚喜的人出現。

右眼跳：最近錢花得有點凶唷，建議仔細理財。

▍巳時9:00-10:59

左眼跳：會愉快的事發生，聚餐有點多，有時候會有驚喜。

右眼跳：最近是不是有點不順心呢?注意出門行車安全，建議低調行事，不要衝動。

▍午時11:00-12:59

左眼跳：過去的辛苦努力即將收成，並有令你開心的事發生，也代表著有口福。

右眼跳：可能會有不在計畫之內的事情發生，行車外出多方注意。

▍未時13:00-14:59

左眼跳：會有好事發生，最近有甚麽想做的事嗎?建議可以立馬行動

右眼跳：一樣會有好事發生，屬於意外的小驚喜，有點不太起眼，但也不錯。

▍申時15:00-16:59

左眼跳：最近可能會有一筆突如其來的花費或是發生掉錢的意外，建議小心理財，注意周身安全。

右眼跳：有人正在想念著你，最近異性緣不錯，有事情需要幫忙可以多找異性相助。

▍酉時17:00-18:59

左眼跳：可能會有不速之客來訪，建議提早做準備，以免措手不及，如被要求幫忙，可以欣然答應，對自身也是好的。

右眼跳：會有許久不見的朋友親戚來訪，或是重新遇到舊友人。

▍戌時19:00-20:59

左眼跳：最近可能會有人以電子傳遞的形式指派工作給你，請安心的接下來，所有的困難都能逐漸迎刃而解，並且對未來也有所幫助。

右眼跳：最近的社交運不錯，可能需要參加一些聚會，會從中認識到不少新朋友。但要小心提防新認識的朋友，別太快掀了自己的底牌。

▍亥時21:00-22:59

左眼跳：有客人且是貴人來訪，帶來好的消息或機會。請多把握機會並認真執行。

右眼跳：人際交遊上留意說話技巧，避免口舌是非，行事上要特別留意，不要過於意氣用事。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)