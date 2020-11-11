串連全球共50個城市參加的城市建築空間體驗活動「Open House」首度在台北登場，至今活動官網瀏覽超過10萬人次，共有73個空間主理人響應，雖有34個採預約制空間的8000多個名額已「秒殺」，目前仍有48個空間可供現場排隊或候補參觀，策展人吳卓昊表示，預約熱烈，反映出市民對台北的環境有著高度好奇與關注。

將於本月28及29日登場的「Open House Taipei」打開台北活動，開放線上預約的1小時內，8000多個名額便被一掃而空，尤其僅20個名額，首度對外開放的台北晶華酒店總統套房，更是有1400人等著搶，在短短20秒內名額一空，此外台北捷運系統的潛盾機工地亦是不到1分鐘便額滿。

根據活動「最想打開的空間」網路票選及「打開台北」的預約統計數字，十大最受期待的打開空間依次為：自來水博物館觀音山蓄水池、台北捷運行控中心、台北捷運潛盾機工地、台灣基督長老教會濟南教會、Staff Only Club、國家兩廳院、豪華朗機工、金普頓大安酒店、台灣設計研究院不只是圖書館及台北晶華酒店。

白晝之夜藝術總監、豪華朗機工共同創辦人林昆穎表示，過去是把作品呈現給大家看，而作品背後的環境、流程，其實也是需要被大家看見的，因此打開工作室對空間主理者而言也別具意義，他並打趣：「也趁機把創作的混亂，自己先做好整理。」在紐約擔任建築師長達10年的「日常經典」品牌主理人黃金樺，則特別推薦Bito與JCA生活實驗所給像自己一樣的「海歸族」，他表示Bito在大稻埕打造讓人置身紐約的氣氛，令人驚豔。

台北市長柯文哲表示，從大稻埕到北投、艋舺走一遭，「很難想像同一城市的建築如此不同，這就是台北！」

(旺報 )