黑人11日以執行長身分出席P.LEAGUE+官方記者會，他受訪表示原先想投入3000萬，後來有找到人投資，所以改投1500萬。他感謝過程中家人的支持，「沒有他們的陪伴、鼓勵，我真的沒辦法撐下去，尤其這20年也不容易，面對這些無情、刻意、疑問的聲音，堅持下來是我最好的回應，尤其是我太太，非常感謝她，一直在我身邊做最好的支柱與陪伴」。

黑人談到范范如何走出低潮，「我覺得就是一種過程吧，我們持續為社會付出、服務，做這些事情，難道還感受不出我跟我太太的誠意嗎？為台灣這片土地付出、努力，時間一長，大家自然而然可以感受，至於其他的不用多回應，我們兩個是彼此陪伴、互相鼓勵」。會不會提醒范范謹言慎行？他表示：「一直都是，叮嚀所有人包含我自己，看到不開心的東西選擇尊重，大家都是互相學習，她也沒有去攻擊任何人，只是抒發自己的情緒，往這個方向走就好，至於留言謾罵或攻擊都當成養分。」

黑人感謝愛妻范范的支持。（吳維書攝）

黑人坦言，「每個人承受的能力不一樣，我已經死豬不怕滾水燙，不是啦！死豬還是會怕痛，怎麼面對很重要，一般人看到風暴一定會躲開，我現在已經學習到可以享受在風暴中翩翩起舞。」至於范范何時發新專輯，他笑回：「看看囉，看你們砲火如何，我可以翩翩起舞，但唱歌的人不是我，她喜歡現在的生活，未來享受在台上唱歌，努力把日子過好。」

黑人談到籌備P.LEAGUE+過程，「台灣運動這20年來都只有支出，我現在的角色就是幫他們找到收入，麻煩各大品牌不用再觀望，直接找我」。他這5個月全心投入籃球夢，娛樂工作全暫停，在拉贊助的過程看盡人情冷暖，甚至有好友直言：「你做下去會萬箭穿心、千瘡百孔、死無全屍，他們知道不管好或不好，都會有人講話。」他笑稱要等老的時候再寫回憶錄，「最難的階段已經過了，今天終於可以舉行發布會」。而張承中出席，被問與尹馨婚期在何時，僅笑而不答。

張承中對感情新進度笑而不答。（吳維書攝）

(中時 )