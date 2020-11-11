在多數媒體宣布拜登在總統大選勝出後，即使美國總統川普口口聲聲稱自己贏得大選，但據路透社／易普索民調，在主流媒體認定民主黨拜登奪下多數戰場州選舉人票後，包括過半的共和黨人，已有8成美國人認定拜登贏得今年總統大選，而認為川普勝選的民眾僅有3%。

據路透社／易普索民調，已有8成美國人認定拜登贏得今年總統大選，而認為川普勝選的民眾僅有3%。

路透社引述根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）報導指出，雖然亞利桑那州與阿拉斯加尚未全數計票完畢，但取得279選舉人票的拜登，已獲得入主白宮資格，候選人只要拿到270張選舉人票即可跨過勝選門檻；在普選票方面，拜登奪得7630萬張，得票率50.7%，川普則囊括7160萬票，得票率47.6%。

另外，根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）從7日至10日進行的民調顯示，79%美國成年人認為拜登已贏得白宮，13%認為勝負未定，而僅有3%民眾認為川普勝選，5%受訪者不清楚。這份民調是根據政黨傾向回答，在10名共和黨人中，約6人認為拜登當選，民主黨人則幾乎全認定拜登勝選。

不過，川普仍未承認敗選，在大選之夜就自稱贏得大選，並在缺乏證據情況下指控他是廣泛投票舞弊的受害者。而川普政府多名官員也呼應他的說法，如司法部長包爾（William Barr）授權聯邦檢察官針對「確信的潛在選舉違規」進行調查，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也認為權力會順利轉移給第二任川普政府。

(中時新聞網)