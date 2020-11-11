【政新鮮】「馬習會」遭嗆回到歷史去 陳玉珍譙他：罵不能解決問題

「馬習會」屆滿5周年，國民黨立委陳玉珍9日質詢稱此事具歷史意義，卻遭陸委會主委陳明通回嗆「最好回到歷史，放進歷史檔案內」。對此，陳玉珍接受《中時新聞網》訪談表示，兩岸僵局的形成有其歷史因素，馬總統很不容易讓兩岸領導人可以真的見面坐下來對話，喊話執政當局不要把過去一刀切，認為一個國家如果忘記他的歷史會很危險，成天在那邊罵、叫囂也是沒有辦法解決問題的。

針對陳明通也稱炒作「蔡習會」毫無意義，陳玉珍則批評，陳明通主掌兩岸事務政策，應該要懂得「取法乎上僅得其中」，如果制定的目標很低，那實際的結果可能更差，直言政府至少能朝兩岸友好和平的方向去努力，台海如果是一個和平的區域，相信對所有的經濟發展、對民眾的生活都是有益處的。陳玉珍也強調，民進黨作為執政黨，最重要的應該是如何創造更好的兩岸關係，讓我們的國民可以安居樂業。

而就拜登當選是否影響兩岸關係，陳玉珍說，拜登對大陸的政策立場一定會和川普很不一樣，大家都知道川普是一個狂人，會不按牌理出牌、會大打台灣牌，但拜登和中國大陸是有往來的，應對美中問題或許會採相對保守的態度，用比較和緩的方式去處理，但由於他參選時已表明會以國內問題為優先要務，所以如果大家謹言慎行，中美台三方關係在短期內應該也不會有太大的改變。

(中時新聞網)