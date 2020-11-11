台東縣政府打造共融式社區照顧關懷據點3.0，11日正式啟用，縣長饒慶鈴邀請大家一起快樂變老。（莊哲權攝）

台東縣政府打造共融式社區照顧關懷據點3.0，提供老幼、雙照（照顧者與被照顧者）、遠距教學平台等多元面向整合型服務，讓祖孫老幼同聚，外籍看護工也能一起到據點同樂，新增的11處據點11日正式啟用，縣長饒慶鈴邀請大家一起快樂變老。

饒慶鈴說，台東縣高齡長者的比例是全台第9，與其他縣市相比是較早邁入高齡化社會的縣市，一直以來縣府對於長者及高齡友善照顧，都希望是共融式的社區照顧關懷據點3.0，讓長者可以帶著孫子、及外籍看護工陪伴長者們一起來到據點，開心快樂學習、共同照顧關懷。

饒慶鈴指出，社會處辦理的社區照顧關懷據點從74處增加為85處，更將關懷據點升級至3.0，希望未來縣內每處的關懷據點都能提升至共融式3.0的合作方案，將台東打造為高齡友善的環境，一起快樂地慢慢變老。

社會處長陳淑蘭說明，台東縣領先全台首創共融式據點服務，希望透過整合老幼無齡、雙照、遠距教學平台、無障礙環境、消防安檢、親安御守等多元面向整合型服務，透過設施設備、空間與科技的方式解決台東縣社區照顧關懷據點因受到地形狹長、資源分布不均而產生服務限制的窘境。

活動現場，由社區關懷據點長者們帶來輕鬆趣味話劇，讓現場民眾快速簡單了解共融式據點特色，大家一起跳據點曼波，充滿熱情活力。

(中時 )